الوزير العازمي: سنستكمل ما قام به وزراء التربية السابقين لتطوير منظومة التعليم العام

وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:25 14/12/2017 حدث بتاريخ: 12:42 21/04/2018

أكد وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي على أن أبرز أولوياته تطوير التعليم العام لأنه يعد حجر الاساس في العملية التعليمية.

جاء ذلك في تصريحه للصحافيين خلال استقباله المهنئين في تسلمه الحقيبة الوزارية صباح اليوم الخميس بمكتبه في وزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور العازمي أن أبرز الأولويات تشمل تطوير منظومة التعليم العام والأكاديمي خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى المناهج الدراسية وتناسبها مع الطلاب ، مشيراً إلى أنه لابد من وجود منظومة متكاملة بين التعليم العام والتعليم الاكاديمي.

وقال د. العازمي في تصريحه للصحافيين "أشكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية على الثقة الممنوحة لي في تولي الحقيبة الوزارية ، وسأعمل على تطوير منظومة التعليم الأكاديمي والعام في الفترة المقبلة، كما سنستكمل ما قام به وزراء التربية السابقين لإكمال المسيرة التي تحقق مصلحة البلاد والجيل الناشئ من أبنائنا الطلاب".

وبسؤاله عن عدد من القضايا التربوية أفاد د.العازمي أنه سيجتمع مع قيادات وزارة التربية خلال الفترة المقبلة لبحث ودراسة العديد من القضايا والملفات التربوية ،وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.