الأرصاد: تكاثر السحب بدءا من مساء اليوم مع فرصة لأمطار خفيفه غدا

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كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:47 14/12/2017 حدث بتاريخ: 12:47 14/12/2017

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا مع تقدم امتداد منخفض السودان الموسمي يصاحبه تكاثر السحب بدءا من مساء اليوم الخميس.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون ما بين 21 و 23 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس الليلة سيشهد تكاثرا تدريجيا للسحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و 7 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وعن يوم غد الجمعة بين أن الطقس سيكون غائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على الشمال والسواحل.

وتابع أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستتراوح ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وذكر أن طقس ليل غد الجمعة سيكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و 7 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وبالنسبة إلى يوم نهار يوم السبت قال القراوي إنه سيكون دافئا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 6 – 26 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستتراوح ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وتوقع أن يكون ليل يوم السبت غائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على السواحل.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح ما بين 7 و 9 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.