وزير الإعلام الكويتي: اولويات الرسالة الاعلامية المقبلة التركيز على الرؤية السامية ل"كويت 2035"

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري أثناء استقباله المهنئين

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:41 13/12/2017 حدث بتاريخ: 16:42 13/12/2017

قال وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري اليوم الاربعاء ان أولويات الرسالة الإعلامية للمرحلة المقبلة التركيز على الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوحدة الوطنية وتسويق توجهات الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعرب الجبري في كلمة له خلال استقبال المهنئين بتوليه منصبه الجديد في مبنى وزارة الاعلام عن كامل سعادته بثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتكليفه بتولي الإعلام.

وأضاف ان الثقة الغالية التي أولتني إياها القيادة السياسية تستوجب العمل بكل طاقة ممكنة على جميع محاور الحقيبة التي تضم وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة الأنباء الكويتية من أجل خدمة المصلحة العليا لدولة الكويت.

وشدد الجبري على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الإعلامية الكويتية وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الكويتية وتحديث البنية التحية "لاستعادة الإعلام التلفزيوني والإذاعي الكويتي زمام المبادرة الريادية والقدرة على المنافسة إقليميا وعربيا".

وأكد دعم التميز للقطاعات الإعلامية والثقافية حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل مع فتح آفاق المشاركة للشباب المتميز والمبدع للمساهمة في مسيرة العمل الإعلامي والثقافي الكويتي مشددا على اهمية بذل كل ما لديه من جهد من أجل استكمال مسيرة وجهود زملائه السابقين في الوزارة.