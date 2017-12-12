الوزيرة بوشهري: سنعمل جميعا على استمرار عجلة توزيع القسائم السكنية وتوفيرها

جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:37 12/12/2017 حدث بتاريخ: 13:37 12/12/2017

قدمت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ثقته الغالية، مضيفة بقولها "كما اتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتاحته الفرصة لي لخدمة الكويت وأهلها، وادعو الله ان يوفقنا جميعا بما فيه خير الوطن".

وقالت بوشهري في تصريح صحافي اليوم "لقد قطع الأخ العزير وزير الاسكان السابق ياسر ابل والاخوة والاخوات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، بالتعاون مع الأفاضل أعضاء اللجنة الاسكانية وأعضاء مجلس الأمة خطوات كبيرة وبذلوا جهود جبارة لوضع حلول للقضية الاسكانية، وسنعمل جميعا لاستمرار عجلة توزيع القسائم والوحدات السكنية بما يساهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين والمواطنات الكرام".

مضيفة انها كانت تعمل في قطاعي المواصلات والاتصالات أحد ركائز اصلاح وتطوير البنية التحتية للدولة، ورافد مهم للاقتصاد الوطني وخطط تحويل الكويت الى مركز ماليوتجاري عالمي، فاننا نهدف الى الارتقاء بهذين القطاعين الى مزيد من التطور بسواعد ابناءه والقائمين عليه، معبرة بقوله "وفقنا الله لما فيه خير وصالح الكويت والمواطنين".