الكويت تتسلم منظومة البرج والمراقبة الخاصة بالعربات المدرعة من تاليس

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:36 12/12/2017 حدث بتاريخ: 13:36 12/12/2017

أعلنت مجموعة ’تاليس‘ عن تسليم وزارة الداخلية الكويتية مجموعة من منظومات البرج والمراقبة فائقة التطور ليتم استخدامها في العربات المدرعة التابعة لدوريات الشرطة. وستكون جميع العربات جاهزة للاستخدام بحلول العام 2017.

ومن المقرر تركيب منظومة البرج المتطور على ثمان عربات رباعية الدفع سيتم استخدامها في مهام الحفاظ على الأمن والسلامة العامة والمراقبة داخل البلاد. ومن المقرر تشغيل هذه العربات من قبل قوات قسم ’درع الوطن‘ الكويتي.

وتم تصميم جميع هذه المنظومات المتطورة ضمن مقر ’تاليس‘ في مدينة غلاسكو البريطانية، وهي تتضمن مجموعة من الأجهزة المزوّدة بتقنيات الإلكترونيات الضوئية، بما في ذلك منظومة الرؤية الحرارية لقائد المركبة والتي تتيح رؤية فائقة الوضوح في الليل والنهار، إلى جانب الكاميرا الحرارية المثبتة على المدفع الرئيسي وأجهزة الاستشعار والتنبيه حول الحالة في محيط العربة ونظام الكشف الصوتي لمواقع إطلاق النار.

وتتكامل جميع هذه الإمكانات على النحو الأمثل مع نظام مركزي للمهام، وهي مصممة لمواكبة متطلبات المهمات المحددة التي ينشدها العملاء. كما تم تزويد المنظومة بإمكانيات التسجيل عالية الجودة والتي تتيح إمكانية تسجيل وحفظ جميع جوانب المهمة لاستفادة منها في عمليات التحليل والتدريب اللاحقة، وتعزيز الموثوقية في أداء المهام.

ويتم استخدام العتاد العسكري الذي تصممه مجموعة ’تاليس‘ في تسليح قوات أكثر من 50 دولة حول العالم. وبدءاً من أجهزة الاستشعار الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، ومروراً بتطوير أنماط التعاون خلال الاشتباك، ووصولاً إلى تعزيز قدرات الاتصال بين الجنود وتجهيزهم بأحدث معدات القتال الرقمية؛ توفر أنظمة ’تاليس‘ ميزة التفوق في جميع المعلومات، وتتيح للقوات البرية أداء المهام بالغة الصعوبة على أكمل وجه.