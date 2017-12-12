أمير البلاد: التشكيل الوزاري الجديد يأتي في ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:03 12/12/2017 حدث بتاريخ: 13:31 12/12/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالمطار الأميري صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الوزراء كلا من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وزيرا للمالية وهند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاعلام والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة وبخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والدكتورة جنان محسن حسن رمضان وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات والدكتور حامد محمد كميخ العازمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي وحسام عبدالله عبدالوهاب الرومي وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية وعادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي.

وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة سامية هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأخ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الأخوة الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أرحب بكم وأن أهنئكم وأبارك لكم باختياركم للوزارة مقدرا قبولكم المشاركة فيها والمساهمة في تقاسم مسؤولياتها ومثمنا عاليا الجهود المقدرة التي بذلها سمو الأخ رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الوزارة كما لا يفوتني الإشادة بإسهامات إخوانكم الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم الوزارية بكل جدارة وإخلاص متمنين لهم كل التوفيق.

يأتي التشكيل الجديد للوزارة في ظل ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر وتتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بكم لتحقيق ما ينشده الوطن العزيز من تنمية شاملة ومستدامة ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة ولن يكون ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لتأدية هذه المسؤوليات أسال المولى تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم لكل مافيه خير الوطن وصالح المواطنين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

وألقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم

سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي وقد تفضلتم سموكم وكلفتموني واخواني الوزراء بثقة سموكم الغالية بحمل أمانة العمل الوزاري ومسؤولية الحكم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الحبيب لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهه على كافة الأصعدة والمستويات فإنني باسمي واخواني الوزراء نرفع لمقام سموكم أزكى آيات الشكر وعظيم التقدير والعرفان على هذه الثقة التي سوف نعمل جاهدين لنكون أهلا لها.

إننا نعي تماما ياصاحب السمو ما يعترض مسيرة وطننا العزيز من تحديات وما يتعرض له من أخطار وتهديدات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تحيط بنا وهو ما تتعاظم معه المسؤولية ويستوجب مضاعفة الجهود للعمل الجاد المثمر والمنتج لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات وطموحات أبناء الكويت الغالية.

وإنني يا صاحب السمو واخواني الوزراء نعاهد المولى سبحانه وتعالى ثم نعاهد سموكم على السعي الدؤوب وبذل أقصى الجهد للوفاء بمسؤولياتنا الوزارية بارين بالقسم الجليل ومسترشدين بتوجيهات سموكم السديدة ولن ندخر وسعا في التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة الموقر وذلك إيمانا بوجوب هذا التعاون تجسيدا لأحكام الدستور وللأعراف البرلمانية المستقرة وقيم الكويت وتقاليدها الراسخة آملين أن نحقق معا ما فيه الخير لديرتنا الغالية لتظل دار عز وأمن وأمان واستقرار وواحة للحرية والديمقراطية.

أسأل المولى سبحانه أن يوفقنا جميعا ويمدنا بعون من عنده لنؤدي الأمانة على وجهها الصحيح ونحقق في ظل رايتكم وبقيادتكم الحكيمة وتوجيهات سمو ولي العهد الأمين ما فيه رفعة الوطن وتقدمه.

حفظكم الله يا حضرة صاحب السمو قائدا لمسيرتنا وحفظ الكويت الغالية وأهلها من كل سوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وحضر مراسم اداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووكيل الديوان الألاميري إبراهيم محمد الشطي وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.