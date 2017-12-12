الوزيرة الصبيح: مواصلة احداث التطوير المطلوب واستكمال مشاريع الميكنة

الوزيرة الصبيح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:40 12/12/2017 حدث بتاريخ: 11:40 12/12/2017

اعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن شكرها للثقة التي اولتها لها القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ولسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء باعادة توزيرها في الحكومة الجديدة راجية من المولى عز وجل ان يعينها على ان تكون على قدر الثقة وان تقدم كل مامن شانه مصلحة الوطن والمواطن.

واكدت الصبيح في تصريح صحفي انها سوف تعمل خلال الفترة المقبله بكل جهد واجتهاد ابراراً بقسمها بتأدية اعمالها بالاخلاص والامانه ، كما ستعمل بكل طاقتها على تلافي اي ملاحظات وردت اليها في مختلف الجهات التي تخضع لاشرافها من قبل كافة الاجهزة الرقابية وكذلك الملاحظات الواردة اليها من اخوانها نواب مجلس الامة.

ووعدت الصبيح بمواصلة سعيها لاحداث التطوير المطلوب سواء على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين او على مستوى انجاز المعاملات واستكمال مشاريع الميكنة التي تضمن سهولة الانجاز وسرعته وتوفير الوقت والجهد على المراجعين واضعة نصب اعينها مصلحة الوطن والمواطن.