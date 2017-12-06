الرئيس المبارك: رفع الايقاف الرياضي عن الكويت تتويج للجهود التي بذلتها الحكومة ومجلس الأمة

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:42 06/12/2017 حدث بتاريخ: 14:42 06/12/2017

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان في قصر بيان اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأشار سموه إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ودعمه اللا محدود في رفع الإيقاف الرياضي منوها بضرورة تعزيز هذا الإنجاز الرياضي بإنجازات ثقافية وعلمية واقتصادية برعاية وتنفيذ العقول الشابة المخلصة تحقيقا لنهضة بلدنا الحبيب.

وأكد سموه على أن قرار رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية يعد تتويجا للجهود التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع كل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة خاصة رئيس وأعضاء السلطة التشريعية معربا عن سعادته بعودة منتخب الكويت الوطني وكافة الأندية الرياضية للبطولات الدولية مهنئا الشعب الكويتي والشباب بشكل خاص بعد هذا القرار مؤكدا ايمانه بقدرة أبناء الوطن على المنافسة وإعادة أمجاد الرياضة الكويتية في مختلف البطولات.

وقال سموه أن هذه الجهود الكبيرة التي تكللت برفع الإيقاف جاءت بعد إقرار مجلس الأمة يوم الأحد الماضي مشروع القانون بشأن الرياضة بتوافق حكومي نيابي انسجاما مع القوانين الدولية ومن بينها النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤكدا أن القرار سوف ينعكس إيجابا على أداء الشباب الرياضي الكويتي في القريب العاجل.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الجابر الصباح ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح.