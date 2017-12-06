السكنية: استكمال استلام مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:19 06/12/2017 حدث بتاريخ: 14:19 06/12/2017

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام كامل مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك والذي يشمل أعمال جميع الطرق والخدمات الرئيسية وتحديد القسائم لعدد 2855 قسيمة وهي المتبقية من المشروع بعد أن سبق لها استلام 2346 قسيمة في أكتوبر الماضي.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أنها تسلمت المشروع بالتاريخ المحدد له دون أي تأخير بما يبين جديتها وحرصها على متابعة عمل المقاولين والشركات التي تتعامل معهم لمعالجة القضية الإسكانية وتسريع وتيرة الإنجاز لمصلحة المواطنين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المرحلة الثانية والأخيرة من استلام مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك شملت جميع القسائم السكنية وهي 5201 قسيمة إلى جانب المحولات الكهربائية وإنشاء الطرق وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه العذبة والمياه المعالجة وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي والهاتف وذلك خلال سنتين هي مدة المشروع بحسب العقد الموقع دون أي تأخير.

يذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت تسليم أذونات البناء لقسائم مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك في 28 اكتوبر الماضي بعد أن تسلمت المرحلة الأولى من المشروع قبل الموعد المحدد بشهرين في سابقة إيجابية تؤكد جديتها لمعالجة القضية الإسكانية.

كما سبق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح مناقصات إنشاء وتشييد المباني العامة لمشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك وتشمل 8 رياض أطفال، 4 مدارس ابتدائي بنين، 4 مدارس ابتدائي بنات، 3 مدارس متوسطة بنين، 3 مدارس متوسطة بنات، 2 مدرسة ثانوية بنين، 2 مدرسة ثانوية بنات، 22 مسجد وسكن إمام، 2 مركز صحي، 2 مخفر شرطة، 2 سوق مركزي (مركز ضاحية) و 10 أفرع سوق مركزي، 2 وحدة اجتماعية، 2 مركز تنمية مجتمع، وذلك لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين تزامنا مع إنجازهم لبناء قسائمهم السكنية.

ودعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ختام بيانها المواطنين أصحاب القسائم المخصص لهم في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك لمراجعة إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بين الساعة 2:30 ظهرا و 5:30 مساء اعتبارا من يوم غد الخميس وفقا للجدول المعد لذلك لاستلام أذونات البناء ومباشرة اجراءات الحصول على قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي.‬