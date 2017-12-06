الداخلية: ضبط مواطن وجاري البحث عن آخر اعتدى على وافد مصري

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 06/12/2017 حدث بتاريخ: 13:35 06/12/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيباً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن تعرض وافد مصري للضرب على يد قائد مركبة.. أن مواطناً يمتلك شركة خاصة تقدم لمخفر الشويخ الصناعية مساء الثلاثاء 5/12/2017، للإبلاغ عن تعرض موظف بالشركة للضرب من قبل صاحب مركبة، وقد تمكن قطاع الأمن الجنائي متمثلاً برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن.

وأضافت الإدارة أنه بالتحقيق مع المواطن ادعى أن الذي اعتدى على موظف الشركة صديقه وهو مواطن، وقد تم حجز مالك المركبة وجاري ضبط الآخر وتم إحالة الوافد المصري إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابات بليغة، وقد خرج الوافد من العناية المركزة في وقت لاحق بعد تحسن حالته الصحية ومازال تحت العلاج بالمستشفى.

وأوضحت الإدارة أنه تم تسجيل قضية رقم 481/2017 جنح الشويخ الصناعية، وإحالتها للتحقيق.