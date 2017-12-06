الوزير الروضان: الفيفا رفع الايقاف عن الكويت ومن حق الشعب الكويتي أن يفرح بعد هذا القرار
بّشر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ب ّشر القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة صدور قرار رفع ايقاف عن النشاط الرياضي رسمياً من قبل ا تحاد الدولي لكرة القدم، ومرحباَ برئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم ضيفاً بالكويت.
ففي تصريح صحفي قال الوزير “أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير الب د حفظه ورعاه وإلى ولي عهده ا مين وإلى الشعب الكويتي كافة بمناسبة صدور القرار الرسمي برفع ايقاف عن النشاط الرياضي من قبل ا تحاد الدولي لكرة القدم" مستذكراً دور القيادة السياسية العليا بالدعم والمساندة طوال فترة المساعي التي تكللت أخيراً بهذا ا نجاز الوطني، وقال "لقد كان دعم وتوجيه حضرة صاحب السمو ا مير لنا بمثابة القوة الدافعة للمزيد من العمل وحل هذا الملف المعقد والشائك، ولو السند المباشر من حضرة صاحب السمو ودعم سمو ولي العهد حفظهما لما وصلنا إلى ما وصلناه إليه اليوم"
كما شكر كل من شارك بالجهود والمساعي وصو ً لهذا اليوم المفرح للكويت والكويتيين، وأضاف "أشكر الجهود التي بذلها معالي رئيس مجلس ا مة الموقر السيد مرزوق علي الغانم والتي كانت بارزة جداً و يمكن إغفالها سيما ا دوات وا جراءات الدستورية التي قام بتفعيلها والتي أثمرت عن تعاون السلطتين بالجلسة الخاصة وإقرار قانون الرياضة الجديد".
كما أردف بالقول "إن الجهود الجبارة التي قام بها رئيس مجلس ا مة والتي اتحدت بالتأكيد مع جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وما بذله من مساعي حكومية جبارة، خطوة بخطوة حتى وصلنا إلى استرجاع الحق بشأن الرياضة الكويتية" واستكمل قائ ُ "كما يفوتني أن أشكر مواقف السادة نواب مجلس ا مة ا فاضل وأخص بالذكر السادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة والذين كانوا حريصين بأن نصل لهذه النتيجة اليوم"
هذا، وقد خص الوزير الشعب بالتهنئة المباشرة وقال "الشعب الكويتي من حقه علينا أن يفرح بعد هذا القرار، والقميص ا زرق الذي غاب عن أرضية المنافسات الدولية سيعود، وعلم الكويت الشامخ سيرفرف شامخاً بسماء المحافل العالمية" واصفاً بأن "الشوق الذي طال لرؤية منتخبنا بأرضية الم عب، سيكون حقيقة".
كما لم يفته الترحيب بضيف الكويت السيد جيوفاني أنفانتينو رئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم FIFA الذي يزور الب د اليوم والتقى حضرة صاحب السمو ا مير ليزف لسموه قرار رفع ا يقاف. وقال "أرحب بالسيد رئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم ضيفاً عزيزاً علينا بالكويت، وباسمي وباسم كل المنتسبين للحركة الرياضية نتوجه إليه
بالشكر على تفاعله مع قضيتنا وإحقاقه للحق بشأن رفع ا يقاف عن رياضتنا الدولية"
واختتم البيان الصحفي بوصف الدور الذي قدمه ا بطال والجنود الذين ساهموا بهذا ا نجاز وقال "لم ولن ننسى دور كل المخلصين ا بطال سواء من صاغ وعمل على القانون الذي تم إقراره مؤخراً وما له من أثر كبير ومباشر برفع ا يقاف، أو الجنود المخلصين ممن ساهموا وشاركوا برفع ا يقاف عبر المفاوضات والمباحثات والتي كانت هي ا خرى معقدة وحساسة والشكر موصول لكل ا يادي التي ُمدّت إلينا بالعون لحل هذا الملف وإنهاء ا زمة"