الوزير الروضان: الفيفا رفع الايقاف عن الكويت ومن حق الشعب الكويتي أن يفرح بعد هذا القرار

الرئيس الغانم والوزير الروضان يستقبلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:33 06/12/2017 حدث بتاريخ: 11:34 06/12/2017

بّشر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ب ّشر القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة صدور قرار رفع ايقاف عن النشاط الرياضي رسمياً من قبل ا تحاد الدولي لكرة القدم، ومرحباَ برئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم ضيفاً بالكويت.

ففي تصريح صحفي قال الوزير “أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير الب د حفظه ورعاه وإلى ولي عهده ا مين وإلى الشعب الكويتي كافة بمناسبة صدور القرار الرسمي برفع ايقاف عن النشاط الرياضي من قبل ا تحاد الدولي لكرة القدم" مستذكراً دور القيادة السياسية العليا بالدعم والمساندة طوال فترة المساعي التي تكللت أخيراً بهذا ا نجاز الوطني، وقال "لقد كان دعم وتوجيه حضرة صاحب السمو ا مير لنا بمثابة القوة الدافعة للمزيد من العمل وحل هذا الملف المعقد والشائك، ولو السند المباشر من حضرة صاحب السمو ودعم سمو ولي العهد حفظهما لما وصلنا إلى ما وصلناه إليه اليوم"

كما شكر كل من شارك بالجهود والمساعي وصو ً لهذا اليوم المفرح للكويت والكويتيين، وأضاف "أشكر الجهود التي بذلها معالي رئيس مجلس ا مة الموقر السيد مرزوق علي الغانم والتي كانت بارزة جداً و يمكن إغفالها سيما ا دوات وا جراءات الدستورية التي قام بتفعيلها والتي أثمرت عن تعاون السلطتين بالجلسة الخاصة وإقرار قانون الرياضة الجديد".

كما أردف بالقول "إن الجهود الجبارة التي قام بها رئيس مجلس ا مة والتي اتحدت بالتأكيد مع جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وما بذله من مساعي حكومية جبارة، خطوة بخطوة حتى وصلنا إلى استرجاع الحق بشأن الرياضة الكويتية" واستكمل قائ ُ "كما يفوتني أن أشكر مواقف السادة نواب مجلس ا مة ا فاضل وأخص بالذكر السادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة والذين كانوا حريصين بأن نصل لهذه النتيجة اليوم"

هذا، وقد خص الوزير الشعب بالتهنئة المباشرة وقال "الشعب الكويتي من حقه علينا أن يفرح بعد هذا القرار، والقميص ا زرق الذي غاب عن أرضية المنافسات الدولية سيعود، وعلم الكويت الشامخ سيرفرف شامخاً بسماء المحافل العالمية" واصفاً بأن "الشوق الذي طال لرؤية منتخبنا بأرضية الم عب، سيكون حقيقة".

كما لم يفته الترحيب بضيف الكويت السيد جيوفاني أنفانتينو رئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم FIFA الذي يزور الب د اليوم والتقى حضرة صاحب السمو ا مير ليزف لسموه قرار رفع ا يقاف. وقال "أرحب بالسيد رئيس ا تحاد الدولي لكرة القدم ضيفاً عزيزاً علينا بالكويت، وباسمي وباسم كل المنتسبين للحركة الرياضية نتوجه إليه

بالشكر على تفاعله مع قضيتنا وإحقاقه للحق بشأن رفع ا يقاف عن رياضتنا الدولية"

واختتم البيان الصحفي بوصف الدور الذي قدمه ا بطال والجنود الذين ساهموا بهذا ا نجاز وقال "لم ولن ننسى دور كل المخلصين ا بطال سواء من صاغ وعمل على القانون الذي تم إقراره مؤخراً وما له من أثر كبير ومباشر برفع ا يقاف، أو الجنود المخلصين ممن ساهموا وشاركوا برفع ا يقاف عبر المفاوضات والمباحثات والتي كانت هي ا خرى معقدة وحساسة والشكر موصول لكل ا يادي التي ُمدّت إلينا بالعون لحل هذا الملف وإنهاء ا زمة"