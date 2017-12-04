صباح الخالد: مجلس التعاون الذراع الخليجي للتعامل مع قضايا الغد وحضن المستقبل الواعد

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:20 04/12/2017 حدث بتاريخ: 16:26 04/12/2017

قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم الاثنين ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية في مبادئها محافظة على استقلالها متطورة في تنميتها مستنيرة في تلازمها في التغيير منسجمة مع مسار الاعتدال العالمي وسخية في عطائها البشري والإنساني.

واكد الشيخ صباح الخالد في كلمة امام وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اعمال الدورة ال144 التحضيرية للقمة الخليجية ال38 المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء اهمية الاجتماعات الخليجية لمواصلة مسيرة التعاون والعمل المشترك خدمة لمصالح الشعب الخليجي ولمواجهة التحديات التي تهدد امن واستقرار المنطقة.

وشدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة مسيرة التعاون باعتباره الذراع الخليجي الجماعي للتعامل مع قضايا الغد واصفا اياه ب"حضن المستقبل الواعد".

ورحب الشيخ صباح خلال الكلمة بوزراء الخارجية دول مجلس التعاون والوفود الزائرة لدولة الكويت.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي تحضيرا لاجتماع الدورة ال38 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.