السكنية: موقع مدينة جنوب المطلاع خالي من المخميات وإزالة المخالفات مسؤولية البلدية

المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:57 04/12/2017 حدث بتاريخ: 14:57 04/12/2017

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يثار عن وجود أي مخميات تعيق أو تعرقل العمل داخل موقع مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.

وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي في تصريح صحافي اليوم الاثنين أن المؤسسة قامت بالتنسيق مع مكتب الإشراف التابع لها في موقع مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني بمتابعة ما يثار حول وجود مخميات تعرقل العمل داخل الموقع وتبين لها أن المخميات المشار إليها في المنطقة غير داخلة ضمن نطاق المشروع، وعليه فإن مسؤولية متابعتها والترخيص لها وإزالة المخالف منها مناطة ببلدية الكويت.

وبين الناشي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية دائمة التنسيق مع بلدية الكويت كونها هي المعنية بإزالة المخالفات والتعديات متى ما وجدت داخل المواقع التابعة للمؤسسة، أما خارج مواقع المؤسسة فالموضوع لا يعنيها نهائيا باعتباره من صميم عمل بلدية الكويت.

واختتم الناشي تصريحه مطالبا مرتادي البر عدم إقامة أي مخيمات ضمن حدود موقع مدينة جنوب المطلاع السكنية أو مشروع الوفرة اللذان لا يزال المقاولين يقومون فيهما بأعمال إنشائية لضمان سلامتهم، وتفاديا لاتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.