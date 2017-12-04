"الزراعة": ضبط جواخير في كبد تستخدم كمصانع طراريد وحدادة ومخازن

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:48 04/12/2017 حدث بتاريخ: 14:48 04/12/2017

شنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة علي حظائر كبد المخالفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

وهدفت الي ضبط المخالفين من المربيين والمستفيدين من الحظائر والذين يقومون باستغلال الحظائر في غير النشاط المخصص لها والتأكيد علي تطبيق اللوائح والنظم التي تنظم عملية ادارة الحظائر في منطقة كبد.

ورصدت الهيئة العديد من المخالفات وضبط بعض الجواخير التي ترتكب اي شكل اشكال من التجاوزات وتم ضبط جاخور يستخدم كمصنع طراريد وجواخير تستخدم كمخازن وجواخير قد تم تأجيرها للغير وآخر قد تمت ادارته كمصنع للحدادة .

وأكد نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية علي القطان علي ان الهيئة تقوم بشكل دوري بمراقبة الحظائر التابعه للهيئة وتشكيل فرق لاستظلاع ومعاينة اي تجاوزات ، مبيناً بأن الهيئة قد قامت بمداهمة الجواخير المخالفة وتوزيع الانذارات علي اصحاب الجواخير المخالفه.

شدد القطان علي انه في حال عدم الالتزام بالقوانين وازالة التجاوزات سوف تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية وسحب القسيمة، مؤكداً ان هذا العمل يحتاج الي جهد كبير ومتابعة مستمرة وان الهيئة لن تتهاون ابدا في متابعةالمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ضدهم.