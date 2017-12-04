التربية: تعطيل مدارس الفروانية وخيطان وبيان ومشرف وجنوب السرة والجابرية وقرطبة واليرموك والسرة

وزارة التربية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:26 04/12/2017 حدث بتاريخ: 16:25 04/12/2017

تعلن وزارة التربية عن تعطيل الدراسة في بعض المدارس بالبلاد غدا الثلاثاء، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي الثامن والثلاثون والذي يحضره قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير الوزارة الى أن قرار التعطيل الجزئي يشمل 3 مناطق تعليمية، وهم منطقة الفروانية التعليمية ( تعطيل كافة مدارس الفروانية وخيطان ) ، ومنطقة حولي التعليمية ( تعطيل كافة مدارس بيان وجنوب السرة والجابرية ومشرف وغرب مشرف والسالمية وحولي) ، ومنطقة العاصمة التعليمية ( تعطيل كافة مدارس قرطبة واليرموك والسرة ) بالاضافة الى معهد التعليم الديني في منطقة قرطبة.

وتنوه الوزارة ان العطلة مدتها يوم واحد فقط "الثلاثاء" لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة في المدارس المشار اليها وذلك تفاديا للازدحامات المرورية نتيجة اغلاق بعض الشوارع.