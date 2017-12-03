الطرق المغلقة اعتبارا من يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:28 03/12/2017 حدث بتاريخ: 15:28 03/12/2017

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستقوم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2017 بإغلاق بعض الطرق بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي الثامن والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن خط سير موكب ضيوف الكويت سيكون من مطار الكويت الدولي مروراً بطريق الملك فيصل حتى طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) بالاتجاهين، وطريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) من طريق الملك فيصل حتى طريق الفحيحيل السريع بالاتجاهين وسيتم إغلاق الطرق ابتداءً من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية بعد الظهر من يوم الثلاثاء 5/12/2017.

وناشدت الإدارة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن.