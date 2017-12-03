العم يعقوب الحميضي .. في ذمة الله

الراحل يعقوب الحميضي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي + القبس المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:45 03/12/2017 حدث بتاريخ: 14:45 03/12/2017

انتقل الى رحمة الله تعالى العم يعقوب الحميضي، أحد المشاركين في صياغة الدستور.

كان واحدا من خمسة اعضاء شاركوا في صياغة الدستور، وله من اسهامات وطنية كبرى ونعني بها المناقشات التي اثرت الحياة الديموقراطية في عهد المجلس التأسيسي، وكم كان ورفاقه يحسنون الصنع والرؤية بالعمل على بناء مؤسسات دستورية وديموقراطية اثبتت انها كانت الملاذ الآمن للكويت من الازمات والنكبات التي واجهتهاِ.

كان من الداعين الاوائل ل’القوميين العرب’ في الكويت حيث ترأس تحرير مجلة الفجر لسان حال نادي الخريجين عام 1957 لكنها تعطلت بعد صدور 17 عددا منها بسبب اشتراط قانون المطبوعات الذي شرع حديثا والذي يشترط تفرغ رئيس التحرير للعمل الصحفيِ.

ضم اسمه الى اول استقالة جماعية من عضوية مجلس الامة مع سبعة نواب آخرين وذلك في ديسمبر 1965 بسبب تقديم الحكومة ومجموعة من النواب بقوانين مكبلة للحريات مثل قانون الموظفين وقانون الصحافة وقانون الاندية والجمعيات وقانون المختارين وبعد ان فقدوا كل امل في الاصلاح من قبل الحكومةِ

اختير امين سر في لجنة الدستور بالمجلس التأسيسي عام 1962 وكان اصغر الاعضاء سنا وهو يمثل في حينه الحركة الوطنية التي كانت فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية بالكويت ولها دور ووزن يؤخذ بهماِ.

عند وضع الدستور، طالب بجعل التعليم الزاميا لغاية المرحلة الثانوية، واعتبر ان النظام البرلماني أنسب بكثير من النظام الرئاسي لأنه يتلاءم مع المجتمع الكويتيِ.

الكل يجمع على ان دوره كان رئيسيا بانجاز الدستور الذي اقره المجلس التأسيسي في 9 نوفمبر 1962 وذلك بالتعاون مع عبداللطيف الثنيان الغانم وحمود الزيد الخالد وسعود العبدالرزاق والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، ولهذا يحفظ اهل الكويت لهؤلاء الرجال دورهم وما قدموه من جهد في سبيل ارساء دولة دستوريةِ.

في خطوة جريئة وقبل الكشف عن التجاوزات في الاستثمارات الكويتية بالخارج، تقدم باستقالته من مكتب اللجنة التنفيذية في لندن ثم من عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، وكان ذلك في 30 ديسمبر عام 1990 ونشر نص الاستقالة ممهورة باسمه وباسم فهد عبدالرحمن البحر وفهد محمد الراشد عام 1998 وفيها شرح للاسباب والموجبات، وبعد التأكد من انه ليست هناك رقابة وضوابط على نشاطات الاستثمارِ.

مارس العمل التجاري منذ تخرجه من لندن في الخمسينات واتجه نحو الطيور الداجنة وتجارة اللحوم والبقر والاغنام وكان له السبق والريادة ‘بتصنيع’ وجلب ‘مكائن خاصة’ لم تكن تتوفر في الكويت مثل ماكينات تفقيس البيضِ.

قام بتأسيس شركة الالبان الكويتية لانتاج الحليب الطازج بشكل فردي اولا وكانت تعتبر اول تجربة بالكويت لبيع الحليب الطازج ثم تحولت الى شركةِ.

من الأشخاص الملمين بمعرفة الاصول والانساب وهو متابع جيد لتاريخ العوائل في المنطقة وبارع في الحديث عن تسلسل النسب لمن يطرق بابه او يسألهِ

من عائلة كريمة لها دور في صنع الحياة السياسية بالكويت منذ القدم، والده يوسف احد اعضاء مجلس 1938 وعضو مجلس المعارف وجده صالح الحميضي وشقيقه احمد كانا يحتفظان ‘بخزنة الامارة’ لامانتهما وعمه حمد تولى ادارة البلدية ورئاسة مجلس ادارة الخطوط الجوية عبر البلاد العربية وعضو الهيئة التنظيمية في المجلس الاعلى لشؤون ادارة البلادِ.

أول من أدخل اللحم الاسترالي إلى المنطقة العربية وكانت خطوة غير مسبوقة وفكر بتقريب المسافات فكان مشروع رائد من شأنه تحويل الناقلات العملاقة للنفط إلى ناقلات لنقل الاغنام بلغت سعة الواحدة منها 120 ألف رأس غنمِ.

يعود له الفضل بإيصال اللحم المهجن إلى السوق الكويتي، حيث عمل على التزاوج بين الخروف العربي الأصيل والخروف الاسترالي من خلال مزارع خاصة أقيمت في استراليا لهذا الغرض واستغرقت إقامة المزارع مدة ثماني سنوات إلى أن تأكدت الجهات الصحية الاسترالية بخلوها من الأمراض ليسمح له بإنزالها إلى السوق للاستخدام الآدميِ.

السيرة الذاتية

يعقوب يوسف الحميضيِ

مواليد 1931ِ

درس في سوريا لمدة سنتين وكان عمره لا يتجاوز 21 عاما ثم انتقل الى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الثانوية الإبراهيمية، وأكمل تعليمه الجامعي في انكلتراِ

بداية عمله كانت مع والده يوسف الحميضي أحد مؤسسي شركة فوردِ.

عام 1957 تولى رئيس تحرير جريدة ‘الفجر’ِ.

أسس أول شركة دواجن (مصنع الحميضي للدواجن) 1958 – 1964ِ

(1960 – 1963 عضو بالمجلس التأسيسي وعضو بمجلس الأمة وعضو بلجنة الدستورِ.

قدم استقالته من عضوية مجلس الأمة الأول بتاريخ 7/12/1965ِ.

عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمارِ

عضو في لجنة تنقيح الدستور (1980ِ

عضو في غرفة التجارة والصناعة 1967ِ

أحد مؤسسي شركة الألبان الكويتيةِ

عضو في لجنة الصناعةِ

عضو في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةِ

عضو في مؤسسة التقدم العلميِ

عضو في الشركة الأهلية للتأمينِ

أسس شركة مخازن وصناعة التبريدِ

أحد مؤسسي شركة التسهيلات التجاريةِ

1968 أسس شركة الحميضي وكلاوزن (لاستيراد وتصدير المواشي)ِ

أسس شركة المواشي الكويتيةِ

مشروع العواسي (شركة الخليج للمواشي)ِ

أسس شركة الحميضي للمواد الغذائيةِ

أحد مؤسسي نادي الخريجينِ