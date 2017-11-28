الداخلية ردا على النائب هايف: لسنا مخولين باصدار قرارات منع سفر المحكومين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:16 28/11/2017 حدث بتاريخ: 21:16 28/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تعقيبا على التصريح الذي ادلى به عضو مجلس الأمة محمد هايف المطيري فيما وجه اليها من انتقادات بشأن اجراءاتها بضبط المتهمين باقتحام المجلس، تود الوزاره ايضاح الحقائق كامله وفقا للتالي:

أولا:

أن وزارة الداخلية لم تصدر أية أوامر بمنع سفر المحكومين قبل صدور الأحكام لسبب واضح وقاطع وهو أن الوزارة ليست جهة إصدار أوامر المنع بل تصدر عن جهات التحقيق أو المحكمة المختصه والداخليه ملتزمه بتنفيذ تلك الاوامر وفق صلاحياتها.

ثانيا:

أن الوزارة لم تشكل على الأطلاق فريقا خاصا لضبط المحكومين فهذه مهمة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ومن صميم اختصاصاتها وفق الضوابط المقررة والألية المعمول بها والمحددة سلفا وهي تقوم بدورها الامني وفقا لذالك.

ثالثا:

والوزاره ملتزمة بإجراءات الضبط التي يقررها القانون بعملية ضبط المحكومين بالمعايير السليمة والإجراءات القانونية الصحيحة والمؤسسة الأمنية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز فيها من كائن من كان.