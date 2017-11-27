أحكام بالحبس للمتهمين في "دخول مجلس الأمة" .. والشباب يسلمون أنفسهم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:59 27/11/2017 حدث بتاريخ: 13:59 27/11/2017

قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاثنين بحبس عدد من المتهمين في قضية (دخول مجلس الامة) لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل.

وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة" وجريمة "الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة".

كما قضت بحبس 23 متهما لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل عن جرائم "استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة".

وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة اهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون ادينوا في اتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم.

وقضت ايضا بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجزائية عن المتهمين لوفاته وبراءة متهمين اثنين مما اسند اليهم من تهم.

١- وليد مساعد الطبطبائي ( ٧ سنوات )

٢- خالد الطاحوس ( ٧ سنوات )

٣- جمعان ظاهر الحربش ( ٧ سنوات )

٤- فيصل علي العتيبي ( ٧ سنوات )

٥- مبارك محمد الوعلان ( ٧ سنوات )

٦- سالم نملان العازمي ( ٧ سنوات )

٧- مسلم محمد البراك ( ٩ سنوات )

٨ - فلاح الصواغ ( براءة لانقضاء الدعوى بسبب الوفاة .

٩- انور عراك الظفيري ( براءة )

١٠- عبدالعزيز جارالله المطيري ( ٧ سنوات )

١١- فهد صالح الخنه ( ٧ سنوات )

١٢- عباس محمد غلوم ( ٧ سنوات )

١٣- عدنان سلمان شطب ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

١٤- مشعل محمد الذايدي ( ٧ سنوات )

١٥ - علي عبدالله القحطاني ( ٧ سنوات )

١٦- احمد رجا الهاجري ( ٧ سنوات )

١٧- سليمان يوسف بن جاسم ( ٧ سنوات )

١٨ - احمد فراج الخليفة ( ٧ سنوات )

١٩- نامي حراب المطيري ( ٧ سنوات )

٢٠ - خالد مهدي القحطاني ( ٧ سنوات )

٢١ - وليد صالح الشعلان ( ٧ سنوات )

٢٢- عبدالله مجعد المطيري ( ٧ سنوات )

٢٣- احمد خليف الذايدي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٢٤ - خالد عبيد الشمري ( ٧ سنوات )

٢٥ - عبدالعزيز محمد بوحيمد ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٢٦- محمد مرزوق العتيبي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٢٧- احمد منور المطيري ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٢٨- محمد فهد الخنة ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٢٩ - احمد جدي العتيبي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٠ - راشد سند الفضالة ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣١- عبدالله خالد الخنة ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٢- سعود عبدالله الخنه ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٣- محمد عبدالله المطر ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٤- حسن فالح السبيعي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٥- صالح فهد الخنه ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٣٦ - سلطان فهد الخنة ( ٧ سنوات )

٣٧- فارس سالم البلهان ( ٧ سنوات )

٣٨ - عبدالعزيز الفضلي ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٣٩ - فهد احمد الفيلكاوي ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٤٠ - سعود مشعان العجمي ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٤١- فلاح صالح المطيري ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٤٢ - حمد عبدالرحمن العليان ( ٦ سنوات )

٤٣- محمد منصور المطيري ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٤٤- طارق نافع المطيري ( ٧ سنوات )

٤٥- راشد صالح العنزي ( ٧ سنوات )

٤٦- ناصر محمد المطيري ( ٧ سنوات )

٤٧ - مشاري فلاح المطيري ( ٤ سنوات و٦ اشهر )

٤٨ - فهد الهيلم الظفيري ( ٦ سنوات )

٤٩- محمد نايف الدوسري ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٥٠ - عبدالعزيز منيس المنيس ( ٦ سنوات )

٥١- عبدالعزيز نايف الدوسري ( سنتين مع وقف النفاذ )

٥٢- بدر غانم الغانم ( سنتين مع وقف النفاذ )

٥٣- سعد دخيل الرشيدي ( سنتين )

٥٤- علي يوسف احمد ( سنتين مع وقف النفاذ )

٥٥- فواز محمد البحر ( سنتين مع وقف النفاذ )

٥٦- محمد عبدالعزيز البليهيس ( سنتين )

٥٧- حماد مشعان الهاجري ( سنتين )

٥٨- صالح علي الخريف ( سنتين )

٥٩- نواف نهير هايس ( سنتين )

٦٠- يوسف بسام الشطي ( سنتين مع وقف النفاذ )

٦١- فرحان عيد العنزي ( سنتين )

٦٢- سلطان سعود العجمي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٦٣ - بدر سعد العجمي ( ٥ سنوات و٦ اشهر )

٦٤- فهاد فهد العجمي ( ٣ سنوات و٦ اشهر )

٦٥- محمد خليفة الخليفة ( سنه مع وقف النفاذ )

٦٦- محمد براك المطير .( سنة )

٦٧- احمد محمد الكندري ( سنة مع وقف النفاذ )

٦٨- فهد زهير الزامل ( براءة )

٦٩- عبدالله جمعان الحربش ( سنة )

٧٠- صقر الحشاش ( سنتين )

وبدأ عدد من المتهمين في تسليم أنفسهم الى مراكز الشرطة، فيما قام وزارة الداخلية بالقاء القبض على آخرين منهم.