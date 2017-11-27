الأرصاد الجوية: الأمطار الرعدية تستمر حتى مساء اليوم على معظم المناطق

امطار الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:47 27/11/2017 حدث بتاريخ: 13:50 27/11/2017

قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ضرار العلي ان البلاد تأثرت منذ مساء امس الاحد بامتداد منخفض السودان الموسمى مصحوبا بكتلة هوائية رطبة ورياح شمالية شرقية ما أدى الى تكون كميات من السحب الممطرة تكون رعدية أحيانا.

واضاف العلي في بيان صحفي ان بعض المحطات سجلت كميات امطار ما بين 10 الى 15 ملليمترا ومن المنتظر ان تستمر حتى مساء اليوم الاثنين على معظم المناطق ثم تنحسر الامطار.

واوضح ان السحب تقل تدريجيا ويبدأ دخول امتداد مرتفع جوى حيث يستقر الطقس وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة بوجه عام وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 10 الى 14 درجة والعظمى مابين 21 الى 24 درجة.