‏هيئة الغذاء والتغذية: البصل المصري المستورد صالح للاستهلاك الادمي

رئيس الهيئة المدير العام عيسى الكندري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:28 26/11/2017 حدث بتاريخ: 16:28 26/11/2017

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الاحد سلامة وصحة البصل المستورد من مصر من البكتيريا والفيروسات مشيرة الى ان نتائج الفحوصات المخبرية بينت ان العينات صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح رئيس الهيئة المدير العام عيسى الكندري في تصريح نقله بيان للهيئة ان عينات البصل المستورد من مصر تم فحصها مخبريا في مختبر فحص الأغذية في وزارة الصحة اذ تم التأكد من سلامتها.

يذكر ان وزراة (التجارة) الكويتية رفعت قبل ايام قليلة الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.