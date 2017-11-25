مُبادرو ZGI يستكملون برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة في لندن

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 25/11/2017 حدث بتاريخ: 14:37 25/11/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن وصول المُشاركين في برنامج Zain Great Idea (ZGI) إلى مدينة لندن بالمملكة المُتحدّة، وذلك لاستكمال مشوار المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge الذي بدأ في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار أسبوعين.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن المُبادرين قاموا بزيارة ميدانية إلى مقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، وكان في استقبالهم سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، والذي أعرب عن بالغ سعادته بوجود نُخبة من المُبادرين الكويتيين الموهوبين ممن يملكون مشاريع ناشئة تتطلع للنمو والانتشار في الأسواق الأوروبية، حيث استمع سعادة السفير إلى شرح مُبسّط حول كُل مشروع من المشاريع المشاركة في البرنامج، وأثنى بدوره على جهود زين بدعم وتشجيع المُبادرين والأخذ بيدهم نحو التميّز والإبداع.

وأوضحت زين أن المُبادرين العشرة خاضوا تجربة مُثيرة وغنيّة من خلال برنامج تدريبي مُكثّف على مدار أسبوعين كاملين في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديداً وادي السيلكون – العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم)، ويقومون حالياً باستكمال البرنامج في لندن، وذلك برفقة فريق من المُرشدين والمُستشارين والمُتخصصين من مؤسستي Mind The Bridge وBrilliant Lab الاستشاريتين، والذين يُديرون مجموعة من ورش العمل والندوات والمُحاضرات حول توسّع المشاريع الناشئة والدخول إلى السوق الأوروبي بشكل عام وسوق لندن على وجه الخصوص، وخاصةً كون سوق لندن ثالث أفضل سوق عالمي بالاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة حول العالم.

وأضافت الشركة أن البرنامج التدريبي قد تخلّلته مجموعة من الزيارات الميدانية التي أثرت من خبرات المُبادرين، منها زيارة مؤسسة شُركاء لندن London & Partners المدعومة رسمياً من قبل عُمدة لندن، وهي الزيارة التي غطّت العديد من المواضيع الهامة التي شملت تقديم خدمات الاستشارات القانونية الخاصة بكيفية تأسيس الشركات، وشروط الإقامة الخاصة بالمبادرين، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بنظام المُحاسبة والضرائب الأوروبية وغيرها، كما تمّت زيارة ثاني أكبر مُسرّعة مشاريع تكنولوجية على مستوى العالم وهي مُسرّعة المشاريع العالمية Techstars، حيث تم تقديم ورشة عمل حول الخطوات الخاصة بالالتحاق في برنامج Techstars العالمي تمهيداً لمُشاركة المُبادرين فيه والاستفادة من الخدمات المالية التي يُقدّمها البرنامج.

وبيّنت زين أن برنامجها المبتكرZain Great Idea الذي يهدف إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات الناجحة التي أطلقتها لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الكويتي الذين يملكون أفكاراً إبداعية، وطموحاً في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج لاقى إقبالاً كبيراً بين المبادرين في الكويت، حيث قام أكثر من 130 مُبادر ومُبادرة من روّاد الأعمال بتقديم مشاريعهم والتسجيل في البرنامج منذ إطلاقه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وقامت الشركة بعقد اللقاء التنويري الأول للمشاركين في مقرّها الرئيسي في الشويخ، وتمت مناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي تمهيداً لمرحلة التحكيم التي تم من خلالها اختيار المشاريع التي انتقلت إلى المرحلة الأولى من البرنامج.

وأكدت زين أن برنامج (ZGI) يوفّر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث تواصل الشركة في هذه النسخة التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في الكويت، وهي المؤسسة التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لتسريع وإطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي، حيث أسّست زين برنامج (ZGI) لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أفكار وجهود الشباب من رواد الأعمال في الكويت، حيث تنظر الشركة إلى مجالات الاستدامة على أنها من السمات الرئيسية في تطوير ودعم خطط التنمية المستدامة.

وبينت الشركة أن مبادرة (ZGI) ومنذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2010، وهي تحقق صدى واسع في أوساط الشباب من رواد الأعمال، فقد أعطت الشركة خلال هذه السنوات فرصة لعدد كبير منهم بأن يمتلكوا مشاريعا تجارية ناجحة، وأن يستفيدوا من مشاركتهم الناجحة في البرنامج، وما يوفره من قاعدة بيانات هائلة خلال فترة التدريب.