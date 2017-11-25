الداخلية: تجديد رخصة السوق يستغرق ثلاث دقائق و15 جهاز سيتم توزيعها بالأسواق وجهات حكومية

الشويع لدى زيارته الشركة اليونانية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:09 25/11/2017 حدث بتاريخ: 14:09 25/11/2017

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء فهد الشويع ووفد أمنى مرافق بزيارة شركة (يونكس فور) في العاصمة اليونانية أثينا لمعاينة واختبار جهاز الخدمة الفورية لتجديد رخص السوق الذكية.

واطلع الوفد على عمليه تجديد رخص السوق بهذه الأجهزة والتي من شانها تبسيط الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور حيث تستغرق هذي العملية ٣ دقائق فقط وعلى عكس ما هو العمل به حالياً حيث تستغرق عمليه التجديد بأقسام الرخص لفترة طويلة نظراً لكثره المراجعين لطلبات التجديد في الفترة الأخيرة وذلك بعد ربط مده رخص السوق بالإقامة ،حيث سوف يتم توزيع هذي الأجهزة الفورية في جميع محافظات الكويت سواء بالأسواق التجارية والمجمعات أو بأماكن الخدمات العامة لبعض الجهات الحكومية والتي يبلغ عددها(١٥) جهاز.

ويعتبر هذا المشروع من ضمن خطة التنمية والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للتخطيط،،،وأخيرا تقدم اللواء فهد الشويع بالشكر لسعادة سفير دوله الكويت في بولندا عبدالله العسكر والسكرتير الأول احمد الميلم وجميع العاملين بالسفارة وكذلك القائم بالأعمال في سفاره الكويت باليونان السيد مبارك الهاجري وجميع أعضاء البعثة على حفاوة الاستقبال وتسهيل جميع الإجراءات للوفد خلال هذه الزيارات متمنيا التوفيق للجميع لما هو خير للكويت.