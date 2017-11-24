أمير البلاد: الكويت تدين وتستنكر التفجير الارهابي بمسجد الروضة في شمال سيناء

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:51 24/11/2017 حدث بتاريخ: 19:51 24/11/2017

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن سموه رعاه الله خلاله على الأوضاع في البلد الشقيق إثر الهجوم الإرهابي المجرم الذي أزهق أرواح الأبرياء والآمنين بمسجد الروضة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما أكد سموه حفظه الله خلال الاتصال على إدانة واستنكار هذا العمل الإرهابي الآثم الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ووقوف دولة الكويت إلى جانب المجتمع الدولي وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة مثل تلك الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها لما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره راجيا سموه من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

وقد أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن خالص تقديره لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على ما أبداه سموه من طيب المشاعر وعلى هذا التواصل الأخوي الذي جسد عمق العلاقات الحميمة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.