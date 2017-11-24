العراق سيستأنف دفع تعويضاته المالية للكويت عام 2018

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:17 24/11/2017 حدث بتاريخ: 19:38 24/11/2017

سيستأنف العراق مطلع العام 2018 دفعاته للكويت كتعويضات عن اضرار الحرب، وفقا لما اعلنه المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية لفرانس برس الجمعة.

وقال عبدالله علياوي "خلال زيارة الاثنين التي يقوم بها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى الكويت، اتفق الجانبان على أن يدفع العراق 5 في المئة من مبيعات النفط إلى دولة الكويت، كما تم الاتفاق على مسألة ترسيم الحدود".

وتمول المبالغ المدفوعة إلى الكويت من ضريبة نسبتها خمسة في المئة يفرضها مجلس الأمن على صادرات النفط العراقية.

ومع الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 والفوضى التي نجمت عنه، علق العراق في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه دفع المبالغ المستحقة للكويت.

وسيتم تسديد المبلغ المتبقي، وقدره 4,6 مليار دولار، في فترة تراوح بين بداية العام 2018 ونهاية العام 2021.

وهي اخر دفعة من التعويضات البالغة قيمتها 52,4 مليار دولار التي يتعين على العراق تسديدها لنحو مئة من الحكومات والمنظمات الدولية كما اعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.

وكان الجيش غزا باوامر من الرئيس الاسبق صدام حسين الكويت بين آب/أغسطس 1990 حتى شباط/فبراير 1991 قبل ان يطرده منها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.