السكنية: انجاز توزيع 28 ألف قسيمة في مشروع مدينة جنوب المطلاع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:39 22/11/2017 حدث بتاريخ: 12:55 22/11/2017

اختتمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء توزيع القسائم السكنية للمواطنين في مشروع مدينة جنوب المطلاع والذي يضم 28288 وحدة سكنية.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان انتهاء المؤسسة من تخصيص 28288 طلب رعاية سكنية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حيث شملت أصحاب الطلبات المقدمة حتى تاريخ 19/5/2013.

وذكر الوقيان أن الاحصائيات والأرقام الأخيرة اثبتت أن مشروع مدينة المطلاع أعطى فرصة لجميع أصحاب الطلبات المقدمة حتى تاريخ 19/5/2013 وما قبل للحصول على الرعاية السكنية وهذا مؤشر بين انخفاض فترة انتظار المواطن لطلب تخصيص الرعاية السكنية مقارنة بالسابق بموجب ما رأيناه مع إغلاق باب التقديم للمدينة.

وأوضح الوقيان أن جميع موظفي المؤسسة أثبتوا كفاءتهم في التعامل مع هذا المشروع الضخم على مختلف المراحل والقطاعات والمستويات، حيث أنجزت فرق التخصيص الدور المطلوب منها وتم توزيع الطلبات على 87 توزيعة، استمرت على مدار ثلاث سنوات مالية بدأت في السنة المالية 2015/2016 وانتهت اليوم في السنة المالية 2017/2018.

وذكر الوقيان أن المؤسسة تستعد قريبا لتوقيع عقدين لأعمال البنية التحتية في الأربع ضواحي الأخيرة وذلك بعد إنجاز التقرير الفني للعطاءات المقدمة لتكتمل بذلك عقود البنى التحتية للقسائم السكنية في كامل المدينة.

وأشار الوقيان إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ العقد الأول للمدينة الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع وكذلك العقد الثاني الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لثمانية ضواحي هي N5 – N12 والتي تسير بحسب البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.

ويعد مشروع مدينة جنوب المطلاع أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت ومن أضخم المشاريع على مستوى المنطقة حيث يمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع، وموزع على 12 ضاحية متكاملة الخدمات وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مباني عامة تشمل حوالي 113 مدرسة و15 مركز صحي، و156 مسجدا و48 محطة وقود، وحوالي 145 حديقة عامة متعددة المساحات في كامل المدينة، بالإضافة إلى تخصيص مخفر شرطة وجمعية تعاونية وأفرعها ومركز خدمة مواطن ومركز شباب وتنمية مجتمعية ومركز لبلدية الكويت لكل ضاحية.

وتربط مشروع مدينة جنوب المطلاع شبكة طرق وأنفاق تربطها بالطرق الرئيسية المؤدية للمدينة وهو طريق الشيخ جابر الأحمد الواصل بين المطلاع والعبدلي والذي تشرف عليه وزارة الأشغال، بالإضافة إلى تصميم شبكة طرق وجسور وأنفاق داخلية لربط المدينة من الداخل، كما روعي في تصميم المدينة تخزين وإعادة تدوير مياه الأمطار واستخدامها في أعمال الري والتنظيف بهدف الترشيد.