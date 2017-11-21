الداخلية: تسريح ضابط برتبة ملازم أول أساء لسمعة الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:56 21/11/2017 حدث بتاريخ: 15:56 21/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بضرورة التزام منتسبي الوزارة بالانضباط والضبط والربط ومحاسبة أي متجاوز مهما علت رتبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه.

قامت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش باستدعاء أحد منتسبي وزارة الداخلية برتبة ملازم أول الذي خالف الآداب العامة وأساء إلى سمعة منتسبي الوزارة عبر عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد التحقيق معه وثبوت مخالفته طبقاً للقانون تقرر تسريحه من الخدمة العسكرية للصالح العام ولإخلاله بالانضباط الوظيفي.