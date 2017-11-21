أمير البلاد يتلقى رسالة شفوية من أمير قطر
استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني حيث نقل لسموه رعاه الله رسالة شفوية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.