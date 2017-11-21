أمير البلاد يتلقى رسالة شفوية من أمير قطر

أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلا الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:07 21/11/2017 حدث بتاريخ: 13:07 21/11/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني حيث نقل لسموه رعاه الله رسالة شفوية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.