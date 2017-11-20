أمير البلاد والرئيس العراقي يترأسان جلسة مباحثات رسمية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء استقباله فخامة الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:32 20/11/2017 حدث بتاريخ: 13:33 20/11/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق لفخامته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب العراقي فخامة الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.