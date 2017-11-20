التجارة تفتح تراخيص الشركات الغير الهادفة للربح: يحظر عليها دعم الانشطة السياسية او الدينية

وزارة التجارة و الصناعة

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:25 20/11/2017 حدث بتاريخ: 12:25 20/11/2017

فتحت وزارة التجارة والصناعة الباب لتأسيس و اصدار تراخيص الشركات غير الهادفة للربح وهما شركتا الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة عبر النافذة الواحدة لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن شركات الأشخاص (غير الهادفة للربح ) تنطبق عليها الأحكام المقررة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

أضافت أن شركة الشخص الواحد (غير الهادفة للربح ) تنطبق عليها الأحكام المقررة لشركة الشخص الواحد الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .

واوضحت أنه يحظر على هذه الشركات مباشرة أو دعم الأنشطة السياسية،او الدينية او العقائدية أو أي نشاط خاضع لأية جهات رقابية دون الحصول على موافقتها، وكذلك التحول إلى شركة هادفة للربح.

و ذكرت الوزارة أنه أيا كان شكل الشركة التي اتخذتها الشركة غير الهادفة للربح فإنه لا يجوز لها استخدام ارباحها وعوائدها الا لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها ، مبينة أنه لا يجوز لها توزيع ارباحها وعوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء.

و ألزمت اللائحة هذه الشركات بتقديم تقرير سنوي يتضمن اعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها مرفقاً به ميزانيتها مصدقاً من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية للشركة.

كما اكدت أنه لا يجوز لهذه الشركات إصدار سندات أو صكوك قابله للتداول أو تلقي تبرعات.

وأضافت الوزارة أن تأسيس شركة الشخص الواحد الغير هادفة للربح يتم من خلال الموقع الالكتروني لإدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) www.kbc.gov.kw بطريقة سهلة وميسره من خلال أنظمة الكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الالكترونية والربط والتراسل مع الجهات الحكومية ذات الصِّلة برأس مال يبدأ بألف دينار كويتي في.