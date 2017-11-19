الرئيس العراقي يصل إلى الكويت غدا في زيارة رسمية

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:33 19/11/2017 حدث بتاريخ: 12:33 19/11/2017

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بأن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيصل إلى البلاد يوم غد.

وأضافت أنه سيقوم، على رأس وفد رسمي، بزيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكانت مصادر كويتية صرحت بأن الكويت ستستضيف في الربع الأول من العام القادم مؤتمرا للمانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش.

وكانت الرئاسة العراقية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أن معصوم تلقى دعوة رسمية من أمير الكويت لزيارة بلاده، وأن أمير الكويت أكد في الدعوة على "أهمية هذه الزيارة لما ستمثله من فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين".