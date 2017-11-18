الصحة: إحالة ملف تعيين ألف ممرضة هندية دون درجات إلى النيابة

وزير الصحة الدكتور جمال الحربي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:02 18/11/2017 حدث بتاريخ: 14:02 18/11/2017

أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي عن إحالة قضية تعين ألف من أفراد الهيئة التمريضية الهندية دون درجات وظيفية من ديوان الخدمة المدنية إلى النيابة العامة.

وقال الحربي في تصريح صحافي إن الوزارة فتحت تحقيقا عاجلا ومستقلا حول هذه القضية بالتوازي مع تحويلها للنيابة العامة، مشددا على ان من يثبت تقصيره أو تخاذله في هذه القضية سينال عقابه.

وأوضح أن هذه القضية لم تكن في عهده حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والاختبارات والتعيين ومن ثم الإقامة للممرضين والممرضات الهنود، دون توفير دراجات وظيفية لهم.

واكد الحربي توفير دراجات وظيفية لكثير منهم ممن تنطبق عليهم الشروط وباقي عدد بسيط في طريقه للتسوية.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس كافة الحلول لمن لم يتم تعينهم أو تخصيص درجات وظيفية لهم.