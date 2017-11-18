الداخلية: ضبط المتهم بالتهجم على فتاة في مركبتها

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:52 18/11/2017 حدث بتاريخ: 13:53 18/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إيضاحاً لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شخص بالتهجم على فتاة داخل مركبتها، أن رجال قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) تمكنوا من التوصل لكافة بيانات المذكور على الرغم من عدم وجود شكوى بحقه.

وأوضحت الإدارة أنه بعد تشديد عمليات البحث عنه في أعقاب التأكد من المعلومات الواردة قام المذكور بتسليم نفسه إلى مباحث القيروان، وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها.

وقد تم حجز المذكور في انتظار الاستماع إلى أقوال الفتاة للتأكد من صدق أقواله ومعرفة رغبتها في تحريك الدعوى الجزائية ضده من عدمه.