محكمة ألمانية: يحق للطيران الكويتي رفض الركاب الإسرائيليين

طائرة تابعة للخطوط الكويتية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:20 16/11/2017 حدث بتاريخ: 20:21 16/11/2017

أصدرت محكمة ألمانية، حكما يؤيد حق الخطوط الجوية الكويتية في عدم نقل مواطن إسرائيلي، على اعتبار أن الشركة ستواجه تداعيات قضائية إذا ما وافقت على نقله.

وذكرت محكمة ولاية فرانكفورت، في حكم صدر الخميس، أن الخطوط الجوية الكويتية لا يمكن إجبارها على إبرام تعاقدات مع الإسرائيليين .

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد بريس، فقد أقام إسرائيلي دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الكويتية بعدما حجز رحلة من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف مؤقت في مدينة الكويت.

وقامت الخطوط الجوية الكويتية، بإلغاء حجز ذلك الرجل عندما تبين أنه يحمل جواز سفر إسرائيليا.