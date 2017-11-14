أمير البلاد والرئيس اردوغان يترأسان المباحثات الرسمية بين الجانبين

أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء استقباله فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:32 14/11/2017 حدث بتاريخ: 15:32 14/11/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين إذ ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب التركي فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وكبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية التركية الصديقة وسبل تنميتها وتعزيزها والسعي لتوسيع أطر التعاون المشترك على كافة الأصعدة نحو آفاق أرحب كما تضمنت المباحثات استعراض أبرز القضايا في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات.