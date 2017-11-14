الجامعة تطلق خدمة زيارة مدينة صباح السالم الجامعية للمواطنين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 14/11/2017 حدث بتاريخ: 13:50 14/11/2017

أعلن مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي عن إطلاق خدمة زيارة مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وهي خدمة تتيح لكافة المواطنين الراغبين في التعرف على هذا المشروع الوطني فرصة لزيارة مواقع المشروع ، بهدف التعرف على مكوناته ومراحل إنجازه وتفقد مبانيه ومرافقه ، والالتقاء المباشر بالفريق المشرف على انجاز المشروع للإجابة عن أي تساؤل يدور في أذهانهم حول الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية .

وأوضح د. رزوقي بأن الموعد المحدد لأولى هذه الزيارات سيكون صباح يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2017 ، على أن يتم تحديد موعد مزيد من الزيارات بناءاً على حجم إقبال المسجلين والراغبين في زيارة مشروع المدينة الجامعية ، مبيناً أن آلية التسجيل ستتم عبر الإعلان عن الخدمة في مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني لمدينة صباح السالم الجامعية ، حيث سيطلب من الراغبين في الزيارة إرسال رسالة خاصة على حساب مشروع مدينة صباح السالم الجامعية على انستجرام SSUC_KUCP ) )بحيث تحتوي الرسالة اسم وبيانات الراغب في المشاركة في الرحلة ، وسيتم الاتصال لاحقاً بمجموعة المشاركين للتنسيق معهم بصورة مباشرة، ونوه د.رزوقي أن من شروط المشاركة ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، كما سيكون الحد الأعلى للمشاركين في الرحلة 30 شخصاً ، وسيفتح باب التسجيل للرحلة في تاريخ 14 نوفمبر، على أن يغلق في تاريخ 30 نوفمبر 2017 .

ولفت د. رزوقي إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن تقديم عرض مرئي تعريفي، يعقبه فتح باب النقاش والرد على أسئلة الزوار، وأخيراً اصطحاب المشاركين في جولة ميدانية في المشروع، داعياً كافة المواطنين الراغبين في زيارة مشروع مدينة صباح السالم الجامعية للمشاركة في الخدمة التي تعرف بشكل مباشر بهذا المشروع الوطني الرائد والذي يهم كافة الكويتيين، فضلاً عن تفقد سير الأعمال في هذا المشروع الاستراتيجي والتي تسير بشكل منضبط ومبشر وفق الجدول الزمني المحدد لتسليم وإنجاز الحرم الجامعي الجديد.