التجارة: كشف عملية غش في نحو 4 كيلو من المشغولات الذهبية بمحل في الري

"التجارة والصناعة" تكشف غشا في نحو 4 كيلو ذهب قيمتها 50 ألف دينار

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:07 14/11/2017 حدث بتاريخ: 11:08 14/11/2017

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اكتشاف غش في نحو 3 كيلو غرام و940 غراما من المشغولات الذهبية في أحد المحلات في منطقة الري و احالتها للنيابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الغش جاء في مشغولات من نوع "دقة هندية" عبر حشو التجاويف بمواد غير ثمينة بغرض زيادة الوزن وخداع المستهلك وبيعه إياها على أساس انه ذهب.

أضافت أن قيمة المضبوطات تصل إلى 50 الف دينار، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين و احالتهم إلى جهة الاختصاص.

واكدت الوزارة تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات، للتحقق من صحة وسلامة الموازين المستخدمة في المحال، وكذلك نسبة الأحجار المضافة للمشغولات وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون.

أضافت أنها تعمل على مراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة سواء المعروضة في الأسواق أو المنتجة من المصانع، على مستوى المعامل الموجودة في البلاد أو المستوردة من الخارج.

وحذرت الوزارة أصحاب المحلات و الورش من انها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين، وحماية المستهلكين من أي نوع من أنواع الغش التي يمكن ان يقدم عليها ضعاف النفوس لزيادة أرباحهم بخداع المستهلك.