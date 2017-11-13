الرئيس التركي يقول إنه سيبحث سبل حل أزمة الخليج خلال زيارته للكويت
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين إنه سيبحث سبل حل أزمة بدأت قبل خمسة أشهر بين قطر وجيرانها العرب خلال زيارته للكويت.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة يوم الخامس من يونيو حزيران قائلة إن قطر تدعم إيران ومتشددين إسلاميين. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن يبدأ إردوغان غدا الثلاثاء زيارة للكويت التي حاولت التوسط في حل الخلاف . وسيتوجه يوم الأربعاء إلى قطر التي تدعمها أنقرة والتي تضم قاعدة عسكرية تركية.