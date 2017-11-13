الداخلية: القبض على مواطن اصدر 53 اقامة بموجب عقد حكومي ملغي

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:08 13/11/2017 حدث بتاريخ: 12:08 13/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة تمكنوا من إلقاء القبض على مواطن قام بالتزوير في محررات رسمية .. حيث وردت معلومات عن وجود شركة أصدرت (53) إقامة بموجب عقد حكومي ملغي، وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها أن أحد المواطنين تعاقد مع احدى الوزارات "عقد حكومي" لاستئجار مركبات مع سائقين، وقد حصل المواطن على تقدير احتياج عمالة بعدد (63) عامل، وذلك في 21/12/2016 إلا أن الوزارة قامت بإلغاء التعاقد في 22/5/2017 واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في هذا الشأن، الا أن المواطن قام باستخدام العقد مع علمه أنه ملغي.

هذا وقد اعترف المواطن أنه قام بتقديم المعاملات الى الشؤون وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.