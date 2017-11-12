الداخلية: لا أضرار سواء في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:53 12/11/2017 حدث بتاريخ: 22:53 12/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق في عدد من محافظات بدوله الكويت مساء اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة أن الهزة لم تسفر عن أية تداعيات أو أضرار سواء في الأرواح أو الممتلكات الخاصة وأن مركز الهزة خارج الأراضي الكويتية وامتدت الي داخل البلاد وفق تقارير للارصاد الجويه

وأوضحت الاداره بان خطه المسح الامني الشامل وآليه انتشار الدوريات الأمنية في مختلف المناطق لم تسجل ايه ملاحظات من الجانب الامني او المروري بهذا الشأن مختتمه قولها بان الاداره العامه للدفاع المدني وبالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه بالدوله قامت باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه اللازمه بما يكفل امن الوطن وسلامه مواطنيه.