لجنة تحقيق برلمانية: اقالة رشا الرومي من "الكويتية" باطل لعدم صدوره من الوزير المختص

جانب من اجتماع اللجنة اليوم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:55 12/11/2017 حدث بتاريخ: 16:55 12/11/2017

انتهت لجنة التحقيق في استقالة مجلس إدارة الخطوط الكويتية إلى أن قرار الإقالة باطل لعدم صدوره من الوزير المختص وهو وزير الداخلية بصفته.

وذكر عضو اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة أنهت أعمالها وستعد تقريرها متضمنا توصيات عدة ستحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليه واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن من التوصيات التي تم الموافقة عليها بالإجماع اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة برئاسة رشا الرومي باطل باعتبارها ليست الوزيرة المختصة.

من جانب آخر أعلن عاشور بصفته مقررا للجنة المالية البرلمانية أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع الحكومة في شأن قانون غرفة التجارة مبينا انها ستدعو ممثلي الغرفة وبعض المختصين في القطاع التجاري والخاص لمناقشتهم في ما انتهت إليه اللجنة قبل أن تحيل تقريرها إلى المجلس ، ومنها ما يخص آلية اختيار مجلس الإدارة وإمكانية تطبيق الصوت الواحد من عدمه.