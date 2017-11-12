المباحثات الكويتية الفلسطينية: دعم العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون بين البلدين

جانب من المباحثات الكويتية الفلسطينية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 12/11/2017 حدث بتاريخ: 15:08 12/11/2017

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر اليوم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وكبار المسؤولين في دولة فلسطين.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.