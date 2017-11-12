أمير البلاد يهنئ ملك المغرب والرئيس التونسي بتأهل منتخبات بلادهما الى كأس العالم في روسيا

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:49 12/11/2017 حدث بتاريخ: 13:59 12/11/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا الاتحادية.

مشيدا سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز متمنيا سموه للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا الاتحادية.

مشيدا سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب التونسي مما أسهم في تحقيق هذا الانجاز متمنيا سموه للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.