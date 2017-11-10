الداخلية: القبض على شباب قاموا بمعاكسة الفتيات والاعتداء على رجال الأمن في القادسية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:16 10/11/2017 حدث بتاريخ: 15:21 10/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يبين فيه مشاجره بين أفراد دوريات شرطة النجدة ومجموعه من الأشخاص في احدى محطات الوقود حيث استطاع رجال الأمن القبض على من قاموا بالاعتداء عليهم.

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ إلى غرفه العمليات يفيد بوجود تجمع لعدد من المركبات داخل احدى محطات الوقود في القادسية وبداخلها شباب يقومون بعرقلة السير ومعاكسه الفتيات.

وعلى الفور توجهت دوريه إلى مكان البلاغ وعند وصولهم شاهد رجال الأمن تجمع مركبات وأشخاص حيث قام رجال الأمن على الفور بفض التجمعات وتسيير وفتح الطريق داخل المحطة ألا أن مركبه بداخلها 4 أشخاص رفضوا الانصياع للأوامر وقاموا بالتطاول والاعتداء على رجال الأمن وهم يؤدون واجبهم فما كان من رجال الأمن الا طلب إسناد وعلى الفور وتمت السيطرة على الموقف والقبض على المعتدين وتم تحويلهم إلى مخفر الدعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.