الخطوط الكويتية: مستعدون لتسيير رحلات خاصة لنقل المواطنين من لبنان

طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 0:23 10/11/2017 حدث بتاريخ: 0:23 10/11/2017

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الخميس تغيير نوع الطائرة المخصصة للرحلة رقم (501) المتجهة إلى بيروت صباح غد الجمعة من (أيرباص 320) بسعة 130 مقعدا إلى (بوينغ 777) بسعة 330 مقعدا.

وقالت (الكويتية) في حسابها الرسمي على (تويتر) إن هذا التغيير يأتي استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الكويتية ب"دعوة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرته فورا" وليتسنى نقل المواطنين الكويتيين من لبنان بالسرعة الممكنة.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها أتمت الاستعداد لتسيير رحلات خاصة أخرى غير مجدولة ‏لنقل جميع المواطنين الكويتيين من لبنان في حال تم طلب ذلك من الجهات الكويتية الرسمية لافتة إلى أن التنسيق جار معها بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية دعت مساء اليوم الخميس كافة المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة.