السكنية: توقيع عقد إنشاء 29 مبنى خدمات عامة في غرب عبدالله المبارك

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:17 08/11/2017 حدث بتاريخ: 14:28 08/11/2017

وقّع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك.

وأكد الوقيان في تصريح صحافي اليوم الأربعاء أن العقد الموقع يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك ويصل عددها إلى 29 مبنى ستستفيد منها وزارات التربية والصحة والداخلية والأوقاف والشؤون.

وأوضح الوقيان بأن المباني العامة بحسب تقسيماتها حيث تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 2 روضة أطفال و4 مدارس ابتدائية للبنين وأخرى للبنات ومتوسطة للبنين وثانوية للبنات، ومستوصف مع مركز إسعاف، ومخفر شرطة، ومجمع لخدمات الحكومة، و6 مساجد وجامع مع 6 سكن للإمام والمؤذن، ومركز تحفيظ للقرآن، ومبنى للسوق المركزي و2 مبنى لفرع الجمعية وفرع للغاز، ومبنى لتنمية المجتمع مع مبنى للوحدة الاجتماعية.

وأكد الوقيان في ختام تصريحه اهتمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة ودقة إنجاز المباني العامة والحرص على تأمين استلامها واستلامها للجهات المعنية حتى يتسنى تشغيلها ودخولها بالخدمة بما يتزامن مع بدء سكن المواطنين في الضاحية وفقا للجداول والبرامج الزمنية المعتمدة.