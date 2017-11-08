ولي العهد يثمن مشاعر المواطنين والمقيمين على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 9:58 08/11/2017 حدث بتاريخ: 9:58 08/11/2017

توجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالشكر والثناء إلى كافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والمقيمين الأوفياء على أرض الكويت الطيبة على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه أثناء إجراء سموه بعض الفحوصات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

وثمن سموه ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة وتمنيات صادقة داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لراعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.