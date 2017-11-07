مجلس الوزراء: دعوة الجهات الحكومية الى تلافي ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مترئسا اجتماع المجلس الاسبوعي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:32 07/11/2017 حدث بتاريخ: 16:32 07/11/2017

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي: رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الذي سيقوم بزيارة للبلاد الأسبوع المقبل متمنيا لفخامته والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2016-2017) المتضمن توضيح توجهات الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسات التي أعد في ضوءها مشروع ميزانية السنة المالية (2016-2017) كما تضمن التقرير نتائج رقابة الديوان المسبقة وما يخص المخالفات المالية وكذلك نتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

ودعا المجلس كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع تكرارها.

هذا وقد دان مجلس الوزراء بشدة جريمة إطلاق صاروخ فوق شمال مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا الذي قامت قوات الدفاع السعودية باعتراضه من دون وقوع إصابات.

وأكد أن هذا الإعتداء الآثم من قبل الحوثيين الذي استهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة يبرهن على عدم جدية تلك الجماعة في الاستجابة للجهود الدولية التي تسعى لانهاء النزاع في اليمن كما أكد وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن حزنه البالغ لحادث سقود طائرة مروحية سعودية مساء يوم الأحد الماضي والذي راح ضحيته نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه وقد عبر المجلس عن تعازيه لخادم الحرمين الشريفين ولأسر الضحايا خاصة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لحادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكذلك حادث إطلاق النار الذي وقع داخل إحدى الكنائس في ولاية تكساس الأمريكية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين مؤكدا بأن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية والأديان السماوية مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.