الداخلية: ابعاد 19 ألف مخالف لقانون الإقامة منذ بداية العام الحالي

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:51 07/11/2017 حدث بتاريخ: 13:55 07/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة تمكنت منذ بداية العام الحالي من أبعاد 18866 شخصا مخالفا كما سجلت عدد بلاغات التغيب 32627 بلاغا وذلك بالتعاون مع مراكز الخدمة وكانت عدد القيود الأمنية للجوازات المفقودة للمقيمين 1804.

وتعلن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة أن أي شخص مخالف لقانون الإقامة يمكنه التوجه لمباحث شئون الإقامة لتعديل وضعه وتسهيل إجراءات سفره إلى موطنه.

وتهيب الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بالمواطنين عدم التستر على أي من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل.