الداخلية: ابعاد 19 ألف مخالف لقانون الإقامة منذ بداية العام الحالي
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة تمكنت منذ بداية العام الحالي من أبعاد 18866 شخصا مخالفا كما سجلت عدد بلاغات التغيب 32627 بلاغا وذلك بالتعاون مع مراكز الخدمة وكانت عدد القيود الأمنية للجوازات المفقودة للمقيمين 1804.
وتعلن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة أن أي شخص مخالف لقانون الإقامة يمكنه التوجه لمباحث شئون الإقامة لتعديل وضعه وتسهيل إجراءات سفره إلى موطنه.
وتهيب الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بالمواطنين عدم التستر على أي من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل.