فرق الإطفاء أخمدت حريق مصنع للأثاث في صبحان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:58 07/11/2017 حدث بتاريخ: 13:12 07/11/2017

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق مصنع للأثاث في بمنطقة صبحان اندلع فجر اليوم الثلاثاء ، وقالت الإدارة في بيانها بأن مركز العمليات تلقى بلاغاً في تمام الساعه 4:59 صباحاً يفيد عن إندلاع حريق هائل في مصنع تابع لاحدى الشركات الكبرى المختصة في الأثاث بمنطقة صبحان الصناعية.

وأوضحت الإدارة بأن مركز العمليات وجه فرق الإطفاء من مراكز صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة والسالميه والعارضيه والإسناد بقيادة رئيس مركز إطفاء صبحان المقدم محمد العيدان ، حيث تبين بعد الوصول الى الموقع بأن المصنع مساحته حوالي 4000 متر مربع وهو مقسم الى أربعة أجزاء والمكان محترق بالكامل مما ادى الى إنهيار سقف المبنى المصنوع من مادة الكيربي.

وأضافت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن فرق الإطفاء عملت على تطويق منطقة الحريق لكي تتمكن من محاصرة النيران للحد من إنتشارها الى المواقع المجاورة فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.

هذا وقالت الإدارة بأن مراقبة تحقيق حوادث الحريق باشرت التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية الى الحادث ، كما حرص مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة الفريق خالد راكان المكراد الى التواجد في موقع الحادث وأكد بدوره على حرص الإدارة العامة للإطفاء على محاسبة كل من لايلتزم بالإشتراطات الوقائية المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للإطفاء والتي من شأنها أن تضمن سلامة الأشخاص والمنشآت مؤكداً على ان لاتهاون في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة لعدم تعريض حياة الإنسان ومصالحه للخطر ، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه رجال الإطفاء والحرفية العالية التي يتمتعون بها من خلال قيامهم بعملهم على وجه السرعة وتعاطيهم مع مثل هذه الحوادث الكبيرة.

حضر الى الموقع نائب المدير العام اللواء/ خالد عبدالله فهد ونائب المدير العام لشئون قطاع المكافة بالإنابة العميد/ محمد المحميد ومدير إطفاء محافظة مبارك الكبير المقدم/ أحمد ناصر ومراقب العمليات المقدم سعد طه وجميع رؤساء المراكز المشاركة بالحادث.

كما تواجد في الموقع رجال الأمن والطوارئ الطبيه.